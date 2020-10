White Bird: A Wonder Story: Marc Forster sarà il regista

News





30/10/2020 |

Lo scorso anno la Lionsgate aveva acquistato i diritti di White Bird: A Wonder Story, il fumetto di R.J. Palacio. Ed ora il progetto che porterà alla realizzazione della pellicola è partito con Marc Forster che è stato ingaggiato per la regia.



Per la Lionsgate si tratta del secondo film tratto da un’opera di Palacio dopo Wonder, il film del 2017 con protagonisti Jacob Tremblay, Owen Wilson e Julia Roberts che portò via al botteghino 330 milioni di dollari.



White Bird racconta la storia di una giovane ragazza ebrea che trova la sua salvezza all’interno della casa di un giovane francese che, insieme alla sua famiglia, decide di nasconderla dai nazisti durante la Seconda Guerra Mondiale.



Forster ha diretto il suo ultimo film nel 2018: Ritorno al Bosco dei 100 Acri.