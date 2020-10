John Ridley dirigerà un horror movie per la Blumhouse

News





30/10/2020 |

John Ridley, sceneggiatore Premio Oscar per 12 Anni Schiavo, dirigerà un horror thriller a tinte paranormali per conto della Blumhouse. La pellicola si baserà sull’articolo Project Poltergeist, scritto da Saleah Blancaflor. La storia, ambientata nel 1960, è basata su fatti realmente accaduti, ed inspiegabili, che riguardano la prima presunta infestazione all’interno di una casa popolare. All’interno della stessa, in quel del New Jersey, fondamentale sarà la testimonianza di un ragazzo tormentato dalle presenze.



Jason Blum sarà il produttore attraverso la Blumhouse Pictures. Matthew Pearl e Greg Nicholas sono i produttori esecutivi.



Ridley ha recentemente diretto alcuni episodi delle serie tv Godfather of Harlem, Guerrilla e American Crime. Inoltre nel 2016 ha realizzato la sceneggiatura di Ben-Hur.