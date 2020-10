Universes Most Wanted: Dave Bautista e Brad Peyton torneranno a collaborare insieme

News





30/10/2020 |

Dave Bautista e Brad Peyton lavoreranno insieme per realizzare Universe’s Most Wanted, sci-fi fantasy movie che racconta di una piccola città che lotta per salvare il mondo. Bautista e Peyton, rispettivamente protagonista e regista, saranno anche i produttori.



La sceneggiatura della pellicola è stata scritta da F. Scott Frazier e Jimmy Loweree e la trama svela la storia di una piccola città che ogni giorno vede atterrare un’astronave contenente i peggiori criminali del globo. In questo contesto il figlio dello sceriffo collaborerà con un pacificatore intergalattico per radunare i prigionieri ed impedire loro di conquistare il mondo.



La produzione dovrebbe partire nella prossima primavera.