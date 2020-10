Lutto nel mondo del cinema: è scomparso Sean Connery

News





31/10/2020

Il mondo del cinema internazionale piange la scomparsa di uno dei suoi più importanti rappresentanti. All’età di 90 è morto infatti Sean Connery, attore nato Premio Oscar ad Edinburgo nel 1930.



Sean Connery, che ha esordito come attore per il cinema nel 1954 all’interno del film Le Armi del Re, negli anni sessanta ha raggiunto per la prima volta la popolarità mondiale interpretando il longevo personaggio di James Bond. Connery si calò nella parte di 007, l’agente segreto nato grazie a Ian Fleming. Sei furono le apparizioni dell'attore: nel 1961 uscì nei cinema Agente 007 – Licenza di Uccidere, seguito da 007 – Dalla Russia con Amore, Agente 007 – Missione Goldfinger, Agente 007 – Thunderball: Operazione Tuono, Agente 007 – Si Vive Solo Due Volte e Agente 007 – Una Cascata di Diamanti.



Il post James Bond, portò Connery ad esplorare nuovi sentieri cinematografici e così prese parte alle riprese di Assassinio sull’Orient Express, di Robin e Marian e, tra gli altri, anche di Highlander – L’Ultimo Immortale. Celebri furono le sue interpretazioni in Il Nome della Rosa, The Untouchables – Gli Intoccabili, Indiana Jones e L’Ultima Crociata.



Gli anni novanta hanno visto Sean Connery recitare anche in Caccia Ottobre Rosso, Robin Hood – Principe dei Ladri e Il Primo Cavaliere. L’ultima apparizione sul grande schermo risale al 2003, all’interno dell’opera La Leggenda degli Uomini Straordinari.



Il lavoro svolto in The Untouchables – Gli Intoccabili, nel 1988, gli permise di ricevere la statuetta come Miglior Attore Non Protagonista. Tanti sono i premi consegnati nelle mani di Sean Connery: tra questi ricordiamo un Tony Award, due BAFTA, due European Film Awards, un Directors Guild of America Award e tre Golden Globe.



Inoltre, nel 2000, venne nominato dalla regina Elisabetta d'Inghilterra cavaliere della Corona.