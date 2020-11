E scomparso Gigi Proietti

News





02/11/2020 |

Nel giorno del suo ottantesimo compleanno è scomparso Gigi Proietti, artista romano nato il 2 novembre del 1940. L’Italia piange la morte di uno degli attori, di teatro e di cinema, più versatili del Paese. Gigi Proietti nel corso della sua carriera ha esplorato il mondo dello spettacolo a 360°: dal teatro al cinema, passando per la televisione, come conduttore ed attore principale in diverse serie tv, ma anche cantante, Proietti è stato un vero e proprio punto di riferimento.



A livello cinematografico Proietti ha debuttato nel 1955 nel film Il Nostro Campione di Vittorio Duse, collaborando poi con Ettore Scola, nel 1964, per la pellicola Se Permettere Parliamo di Donne. Sempre negli anni sessanta e nel 1970 da segnalare le collaborazioni con Damiano Damiani in Una Ragazza Piuttosto Complicata e con Mario Monicelli in Brancaleone alle Crociate. Sempre con Monicelli, Proietti ha lavorato in La Mortadella (1971) mentre l’anno successivo ecco arrivare nelle sale Meo Patacca di Marcello Ciorciolini.



Ma è nel 1976 che Gigi Proietti è riuscito a conquistare il pubblico a tutto tondo con Febbre da Cavallo, la commedia di Steno, dove interpretò Mandrake, il personaggio che ancora oggi è ricordato con affetto e simpatia da tutto il pubblico. Febbre da Cavallo ha avuto anche un sequel, uscito nel 2002, grazie alla regia di Carlo Vanzina. E proprio con Vanzina, nel recente passato, Proietti ha lavorato per altre quattro pellicole: Le Barzellette (2004), Un’Estate al Mare (2008), Un’Estate ai Caraibi (2009) e La Vita è una Cosa Meravigliosa (2010).



Nel 2019 Gigi Proietti ha lavorato al Pinocchio di Matteo Garrone, interpretando Mangiafuoco.