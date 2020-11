Suicide Squad: David Ayer smentisce larrivo del suo directors cut su HBO Max

News





02/11/2020 |

Il 2021 porterà sulla piattaforma HBO Max la versione di Zack Snyder di Justice League, ovvero il film completo realizzato dal regista che ha dovuto abbandonare in passato il set sostituito da Joss Whedon. E per mesi si è parlato anche di un’altra director’s cut, quella di Suicide Squad di David Ayer, spesso e volentieri indicata come una delle possibili novità proprio della piattaforma HBO Max.



Ma il film vedrà la luce? La risposta è negativa, stando quanto riportato dallo stesso Ayer che, tramite Twitter, ha confermato che al momento il film non uscirà su HBO. Il regista non ha aggiunto altro al discorso.



Il film di David Ayer ha debuttato nelle sale cinematografiche nel 2016 e ha visto recitare al suo interno, tra gli altri, anche Will Smith, Margot Robbie e Jared Leto.



Attendiamo dunque aggiornamenti circa la possibile uscita del cinecomic nella versione legata alla visione del regista.