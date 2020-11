Black Phone: ecco il nuovo progetto di Scott Derrickson

News





02/11/2020

Nuovo progetto cinematografico in vista per Scott Derrickson. Il regista di Doctor Strange e di Sinister, realizzerà Black Phone, pellicola che sarà sviluppata dalla Blumhouse Pictures e dalla Universal Pictures. Derrickson si occuperà anche di scrivere la sceneggiatura assieme al suo collaboratore Robert Cargill.



Black Phone sarà l'adattamento della short story scritta da Joe Hill.



Cargill ha anche pubblicato la trama: "Un bambino rapito. Un seminterrato raccapricciante e insonorizzato. Un antico telefono scollegato. Poi, quando cala la notte, il telefono squilla".



Il progetto è in fase avanzata con la produzione che scelto per i ruoli da protagonisti Mason Thames e Madeleine McGraw.



Derrickson ha diretto recentemente Bermuda, thriller movie che non ha ancora una data d'uscita.