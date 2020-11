La Casa Nera avrà un remake: Jordan Peele sarà il produttore

News





02/11/2020

A distanza di ventinove anni La Casa Nera, opera di Wes Craven, avrà un remake. La Universal Pictures, infatti, è pronta ad avviare il progetto e lo farà affidando la produzione dello stesso a Jordan Peele. Il film originale vedeva come protagonisti Brandon Adams, Everett McGill, Wendy Robie, A.J. Langer e Ving Rhames e raccontava la storia di due giovani ragazzi e due ladri che ritroveranno intrappolati all’interno della casa dei Robesons, dove erano precedentemente entrati con l’obiettivo di rubare una rara collezione di monete. Il loro piano, però, dovrà scontrarsi con un’inquietante scoperta…



Tra i produttori del film non ci sarà soltanto Jordan Peele ma anche Win Rosenfeld tramite la sua Monkeypaw Productions. Non è chiaro se Peele sarà anche il regista del film o se lavorerà alla sceneggiatura.



La Casa Nera è il primo film di Craven ad essere riproposto come remake dalla morte dello stesso regista avvenuta nel 2015.