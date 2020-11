Lockdown Regno Unito: le riprese di The Batman proseguiranno

News





02/11/2020 |

Nonostante l'Inghilterra affronterà presto un nuovo lockdown, le produzioni cinematografiche non dovrebbero correre rischi e dunque i vari set resteranno aperti fino a nuovo ordine. Ad annunciato è stato Oliver Dowden, Segretario di Stato per il digitale, la cultura, i media e lo sport del Regno Unito, che via Twitter ha confermato il via libera alle pellicole attualmente in lavorazione.



Non subirà ulteriori stop dunque The Batman, il film di Matt Reeves che già poche settimane fa è stato costretto a fermarsi a causa della positività di un membro della crew.



Protagonista di questo nuovo cinecomic è Robert Pattinson, chiamato per la prima volta ad indossare il costume dell'Uomo Pipistrello.



All'interno del capitolo dedicato all'eroe della DC Comics recitano anche Zoe Kravitz nella parte di Catwoman, Paul Dano come Riddler, Colin Farrell nei panni del Pinguino, Jeffrey Wright nel ruolo di James Gordon ed Andy Serkis nella parte di Alfred Pennyworth, John Turturro nel ruolo di Carmine Falcone, Peter Sarsgaard nella parte del Procuratore Distrettuale di Gotham, Gil Colson.



Il film è prodotto da Reeves e Dylan Clark (i film "Il pianeta delle scimmie"), mentre Simon Emanuel, Michael E. Uslan, Walter Hamada e Chantal Nong Vo sono i produttori esecutivi.



L'uscita della pellicola è prevista per ottobre 2021.