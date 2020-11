Not Bloody Likely: Pierce Brosnan ed Helena Bonham Carter saranno i protagonisti della commedia romantica

News





03/11/2020 |

Pierce Brosnan ed Helena Bonham saranno i protagonisti della commedia romantica Not Bloody Likely, pellicola che sarà scritta e diretta da Joel Hopkins. L’opera esplorerà la vera storia dietro alla produzione del Pigmalione di George Bernard Shaw. Altri dettagli circa la trama non sono stati rivellati.



Not Bloody Likely sarà sviluppato e prodotto da Adam Rolston e David Braithwaite attraverso la compagnia Studio Pictures. La produzione, se non ci saranno imprevisti, partirà nella primavera del 2021 nel Regno Unito.



Brosnan ha completato recentemente le riprese di The King’s Daughter mentre la Bonham Carter ha recitato in Enola Holmes.