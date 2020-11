The Painter and The Thief: in lavorazione il remake

News





03/11/2020 |

E’ entrato in lavorazione il remake di The Painter and The Thief, documentario basato su una storia vera e realizzato da Benjamin Rees. La Neon ha deciso di far partire il progetto che verrà sviluppato assieme a Studiocanal e a Blueprint Pictures.



L’opera racconta la storia dell’artista Barbora Kysilkova e della sua amicizia con Karl Bertil-Nordland, un uomo che in passato aveva rubato i suoi dipinti.



Studiocanal e Blueprint Pictures svilupperanno l’opera con la Blueprint che si occuperà della produzione. Produttore esecutivo saranno invece Neon e Studiocanal. Parlando del cast, la produzione dovrebbe annunciare i nomi dei protagonisti nelle prossime settimane.



Al momento non è stato ancora annunciato chi si occuperà di dirigere il film. Il progetto non ha ancora uno sceneggiatore.