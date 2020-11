Munich: Jeremy Irons sarà il protagonista delladattamento cinematografico

News





03/11/2020 |

Dopo averlo visto recentemente nella serie tv Watchmen, Jeremy Irons è pronto per un nuovo progetto cinematografico. L’attore farà parte del progetto Munich, adattamento cinematografico sviluppato da Netflix e basato sul romanzo di Robert Harris.



Il film è ambientato nel 1938, quando l’Europa è sull’orlo della guerra: Adolf Hitler si prepara ad invadere la Cecoslovacchia mentre il governo di Neville Chamberlain cerca disperatamente una soluzione pacifica. In questo contesto il funzionario pubblico Hugh Legat e il diplomatico tedesco Paul von Hartmann viaggiano verso Monaco per partecipare ad una conferenza e all’inizio dei negoziati i due amici si ritroveranno al centro di una rete di sotterfugi politici e di un pericolo molto reale.



Iron sarà Chamberlain mentre George McKay interpreterà Legat. Nella pellicola reciteranno anche Jannis Niehwöhner, Liv Lisa Fries, Erin Doherty, Sandra Hüller, August Diehl, Robert Bathurst e Marc Limpach. Martin Wuttke, che ha interpretato Hitler in Bastardi Senza Gloria, riprenderà nuovamente il ruolo.



Ben Power ha scritto la sceneggiatura mentre la regia sarà affidata a Christian Schwochow.