The Things They Carried: anche Tom Hardy nel cast

03/11/2020

Diventerà un film Quanto Pesano i Fantasmi, la famosa opera letteraria di Tim O’Brien (titolo originale The Things They Carried). E il progetto coinvolgerà un gruppo molto interessante di attori che vedrà al suo interno Tye Sheridan, Stephan James, Bill Skarsgard, Pete Davidson, Ashton Sanders, Martin Sensmeier, Moises Arias e Angus Cloud. A questi si è unito anche Tom Hardy.



La pellicola sarà diretta da Rupert Sanders che nel 2012 ha esordito dietro la macchina da presa con Biancaneve e il Cacciatore. La sceneggiatura sarà scritta da Scott B. Smith.



Il libro altro non è che una raccolta di storie riguardanti un gruppo di soldati statunitensi che hanno partecipato alla guerra in Vietnam.



Hardy negli ultimi due anni ha interpretato Venom, nel cinecomic della Sony Pictures, e si è calato anche nella parte di Al Capone.