One Way: Kevin Bacon reciterà nel thriller movie

03/11/2020 |

Anche Kevin Bacon farà parte di One Way, thriller movie che sarà prodotto da Tim Palmer, Martin Brennan e Jib Polhemus. L’attore affiancherà Colson Baker, il protagonista, e Travis Fimmel.



La trama racconta la storia di un uomo di nome Freddy, un malavitoso che dopo aver portato a casa una rapina, dalla quale è uscito ferito, fuggirà verso il deserto della California. Quando penserà di essere in salvo, subirà il tradimento del padre e si ritroverà braccato dal suo boss.



La regia di One Way è affidata ad Andrew Baird che ha completato diversi mesi fa Zone 414.



La produzione dovrebbe partire il prossimo febbraio negli USA.