State of Consciousness: l'Italia ospiterà le riprese del film con Emile Hirsch

News





04/11/2020 |

Sono iniziate ufficialmente in Italia le riprese di State of Consciousness, la pellicola con protagonista Emile Hirsch. E ad ospitare ufficialmente il set è l’Italia, precisamente la città di Bari. Ad annunciarlo è stata la Iervolino Entertainment tramite un comunicato.

Emile Hirsch, in questo thriller psicologico, interpreta un giovane uomo intrappolato in un istituto dove è costretto a prendere farmaci per un disturbo mentale che non ha. Incubi e realtà diventano indistinguibili per Stephen (questo il nome del protagonista) a causa dei farmaci che è costretto a prendere per il suo presunto disturbo psicologico.



La regia del film è affidata a Marcus Stokes che ha lavorato su una sceneggiatura scritta da Rylend Grant e Dikran Ornekian.