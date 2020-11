Halloween: quale sarà il futuro del franchise?

News





04/11/2020 |

Come sappiamo la saga horror di Halloween chiuderà definitivamente i battenti con Halloween Kills e Halloween Ends, gli ultimi due capitoli che nei prossimi anni arriveranno nelle sale. La storia di Michael Myers, iniziata verso la fine degli anni settanta grazie a John Carpenter, potrebbe finirà dunque qui. Ma sarà veramente così? Una risposta l’ha data il produttore Ryan Freimann che, a comicbook, ha parlato apertamente di eventuali altri progetti: “Non ci ho ancora pensato, anche perché al momento siamo nel mezzo delle opere di David Gordon Green. La storia della saga ha preso anche altre vite, come quella esplorata da Rob Zombie, ma al momento non abbiamo ancora deciso quale direzione prendere”.



Come sappiamo Halloween Kills sarebbe dovuto uscire nelle sale lo scorso ottobre ma la pandemia in atto ha cambiato i piani spostando il tutto ad ottobre 2021.



La regia delle ultime due opere, come già detto, è di David Gordon Green con il cast che è guidato dalla colonna portante della saga: Jamie Lee Curtis.