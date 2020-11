Tartarughe Ninja: il film degli anni novanta potrebbe avere un altro sequel

News





04/11/2020 |

Era il 1990 quando arrivò nelle sale il primo adattamento cinematografico dedicato alle Tartarughe Ninja. La pellicola fu l’occasione per vedere per la prima volta sul grande schermo i famosi supereroi guidati dal maestro Splinter, il tutto grazie alla regia di Steve Barron. L’anno successivo uscì nei cinema anche il sequel Tartarughe Ninja – Il Segreto di Ooze ma il franchise non ebbe ulteriori sviluppi e soltanto recentemente abbiamo potuto assistere ad altri progetti inerenti alla storia delle tartarughe.



Intanto, intervistato da comicbook, lo sceneggiatore dell’opera originale Bobby Herbeck ha aperto la porta ad un possibile sviluppo di un nuovo fiilm: “Cosa rispondo? Dico si, stiamo cercando di realizzarlo. Vogliamo fare un reboot e su Instagram ce lo chiedono in tanti. Ci piacerebbe realizzarlo. Mi piacerebbe avere un’altra possibilità e, se ci fosse una possibilità, potremmo realizzare un reboot”.



Vedremo dunque se ci sarà la possibilità di assistere alla realizzazione di un nuovo reboot dedicato alle Tartarughe Ninja.