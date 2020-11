Fatman: rilasciato un poster internazionale

News





04/11/2020

Un nuovo poster internazionale di Fatman è online. Il film vede recitare come protagonista Mel Gibson, con la dark action comedy che sarà prodotta dalla Rough House Pictures che ha già collaborato con Goggins per la serie HBO Vice Principals. Tra i produttori spunta anche Todd Courtney della Mammoth Entertainment che finanzierà il progetto con la Ingenious Media.



I fratelli Nelms si occuperanno della regia ed hanno anche scritto la sceneggiatura.



La storia racconta di un 12enne che, dopo aver ricevuto del carbone come regalo da Babbo Natale, pagherà un serial killer con l'obiettivo di ucciderlo. La produzione è attualmente in corso in Canada.



All'interno del cast troviamo anche Walton Goggins, Marianne Jean-Baptiste e Chance Hurstfield.



Il debutto nelle sale è previsto per il 17 novembre