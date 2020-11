Dog Soldiers: Neil Marshall parla di un possibile nuovo film

News





04/11/2020 |

Nel 2002 il regista Neil Marshall debuttò dietro la macchina da presa con Dog Soldiers, action horror movie con protagonisti i lupi mannari. Il film non ebbe ulteriori sequel, con lo stesso regista che negli anni successivi si dedicò ad altri lavori quali The Descent - Discesa nelle tenebre e Doomsday - Il Giorno del Giudizio.



Come sappiamo, però, il mondo di Hollywood apre spesso le porte ad ulteriori remake, reboot o anche sequel di pellicole del passato. E così anche Dog Soldier potrebbe rientrare all’interno di questo schema. A confidarlo è stato lo stesso Marshall durante un’intervista a Den of Geek: “Un sequel di Dog Soldiers? Mi piacerebbe tornare indietro e rivisitare quel mondo in qualche modo e se anche Kevin McKidd (il protagonista del film) è d’accordo allora potrebbe valerne sicuramente la pena”.



Marshall ha chiuso la sua intervista con un “vedremo, non si sa mai” che, di conseguenza, lascia aperte le porte ad un possibile progetto…