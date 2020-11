Black Crab: Noomi Rapace sarà la protagonista

News





05/11/2020 |

Noomi Rapace sarà la protagonista di Black Crab, adattamento cinematografico sviluppato da Netflix e che sarà diretto da Adam Berg.



Il film racconta la storia di sei soldati che, durante un inverno senza fine, partecipano ad una pericolosa missione attraverso il mare ghiacciato per trasportare un pacco che potrebbe finalmente porre fine alla guerra. Equipaggiati con pattini da ghiaccio, inconsapevoli di ciò che trasportano, la missione li mette nella condizione di sfidare le loro convinzioni, costringendoli a chiedere cosa sono disposti a fare per salvare la propria vita.

“Sono molto entusiasta di tornare in Svezia per partecipare alle riprese di Black Crab, il mio primo film svedese dopo anni. Non vedo l’ora di prepararmi e partire per questo viaggio” ha raccontato l’attrice.



La Rapace, che abbiamo visto nella serie tv Jack Ryan, ha recitato nel 2020 in The Secret – Le Verità Nascoste.



Black Crab arriverà su Netflix nel 2022.