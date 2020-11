Dont Worry Darling: fermata la produzione a causa del Coronavirus

News





05/11/2020 |

La New Line Cinema ha deciso di bloccare la produzione di Don’t Worry Darling. Lo stop delle riprese, in corso in quel di Los Angeles, è momentaneo ed è stato causato dalla presenza di un membro della crew risultato positivo al Coronavirus.

La pellicola sarà diretta da Olivia Wilde, tornata dietro la macchina da presa quattro anni dopo la commedia La Rivincita delle Sfigate. Il cast di Don’t Worry Darling comprende Florence Pugh, Harry Styles, Chris Pine, KiKi Layne, Gemma Chan e Nick Kroll. Anche la Wilde avrà un ruolo nel film.



La prima bozza di sceneggiatura è stata scritta da Carey e Shane Van Dyke ed è stata riscritta dalla Wilde e da Katie Silberman.

La sospensione della produzione dovrebbe essere di quattordici giorni.