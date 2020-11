Scary Stories to Tell in the Dark: aggiornamenti sul sequel

News





05/11/2020 |

Da diversi mesi si parla di un possibile sequel di Scary Stories to Tell in the Dark ed ora il progetto potrebbe diventare realtà. Ad annunciarlo è stato il regista Andre Ovredal, regista della pellicola originale uscita nel 2019. Durante un’intervista, infatti, Ovredal ha fornito un aggiornamento importante legato al secondo capitolo: “Abbiamo una storia fantastica ed una serie di racconti spaventosi. Sono molto emozionato per il secondo film, anche se non posso parlarne. Sto sviluppando il progetto ma della sceneggiatura se ne occuperanno Dan e Kevin Hageman (gli sceneggiatori dell’opera originale)”.



Il primo capitolo ha portato via dal botteghino 105 milioni di dollari e ha visto recitare al suo interno Zoe Margaret Colletti, Michael Garza, Gabriel Rush e Kathleen Pollard.



Scary Stories to Tell in the Dark è l'adattamento del libro di Alvin Schwartz. La pellicola racconta di un gruppo di giovani ragazzi chiamati a risolvere un macabro mistero riguardante la morte di varie persone della loro stessa città.



Sinossi di Scary Stories to Tell in the Dark:

Durante la notte di Halloween un gruppo di teenager è chiamato a risolvere il mistero che avvolge una serie di improvvise e macabre morti nella loro cittadina della Pennsylvania.