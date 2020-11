E' Stata la Mano di Dio: terminate le riprese del film di Paolo Sorrentino

News

05/11/2020 |

Sono terminate ufficialmente le riprese di, la pellicola del regista Premio Oscar. E ad annunciarlo è stato lo stesso regista tramite una foto su Instagram, accompagnata dal post: “Grazie di cuore a tutta la mia meravigliosa, infaticabile, indimenticabile troupe”.All’interno della pellicola recita, alla settima collaborazione con Sorrentino. L’attore sarà affiancato anche daLa trama della pellicola di Sorrentino non è stata rilasciata. Il titolo richiama a gran voce il gol di, ex stella del Napoli, segnato proprio dal grande numero 10 argentino contro l’Inghilterra. Lo stesso Sorrentino – in un’intervista a– aveva definito la nuova opera un qualcosa di intimo e personale.