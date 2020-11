Zac Efron sarà il protagonista del thriller Gold

News





05/11/2020 |

Dopo averlo visto in Ted Bundy, Zac Efron ha prenotato il suo prossimo impegno cinematografico. L’attore, infatti, è stato scritturato per recitare da protagonista all’interno di Gold, thriller movie che sarà diretto da Anthony Hayes. Quest’ultimo sarà anche il co-protagonista del film.

Gold è prodotto dalla Altitude Films e racconta la storia di due amici che, in viaggio nel deserto, si imbatteranno nella pepita d’oro più grande di sempre. Nel tentativo di estrarla, decideranno di dividere i loro compiti: uno di loro tornerà indietro nel tentativo di recuperare l’attrezzatura necessaria per l’estrazione, l’altro resterà invece di guardia. Quest’ultimo, lasciato in pratica da solo, dovrà fare i conti con tutte le difficoltà dell’ambiente che lo circonda, dai cambi di temperatura, passando alla presenza di animali selvatici ed intrusi misteriosi. Inoltre aleggia in lui la sensazione di essere stato abbandonato.



Efron sarà proprio l’uomo rimasto solo nel deserto.La produzione dovrebbe partire in Australia entro la fine del mese.