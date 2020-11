Tomb Raider: Alicia Vikander torna a parlare del sequel

News

05/11/2020 |

Soltanto pochi giorni fa vi avevamo aggiornato sulla decisione da parte della MGM di cancellare momentaneamente la data d’uscita del secondo capitolo di Tomb Raider. Il progetto non è stato ancora avviato ma resta uno dei titoli di punta da parte dello studio che nelle prossime settimane potrebbe fornire ulteriori aggiornamenti. Ma a che punto siamo con lo sviluppo del film? Una risposta alla domanda è stata fornita dalla protagonista Alicia Vikander: “Il piano originale – ha raccontato a Good Morning America – era di far partire le riprese nel 2020 ma la pandemia ha cambiato tutti i piani. Ad oggi stiamo discutendo sul da farsi e l’obiettivo è quello di iniziare la produzione già nei primi mesi del prossimo anno”.



Tomb Raider 2 è un progetto in fase di definizione e ad oggi non è stata ancora avviata la produzione. Della pellicola, a livello di trama, si conosce poco mentre erano stati annunciati il nome del regista, Ben Wheatley, e della sceneggiatrice, Amy Jump.



Inizialmente la MGM aveva fissato al 19 marzo 2021 l’arrivo nei cinema del film ma come abbiamo già spiegato il tutto è stato sospeso.