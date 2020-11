New York Will Eat You Alive: Colin Firth sarà il protagonista del film

News





06/11/2020 |

L’attore premio Oscar Colin Firth sarà il protagonista di New York Will Eat You Alive. Il film, dal titolo provvisorio, è sviluppato dalla STXfilms e dalla Tencent Pictures, ed è basato sul fumetto Zombie Brother. La regia del film è stata affidata a Todd Strauss-Schulson mentre della produzione si occuperanno la Tencent, la STXfilms, Channing Tatum, Reid Carolin, Peter Kiernan della Free Association e Ged Doherty della Above The Line Productions.



Alex Rubens si è occupato di scrivere la sceneggiatura che ha subìto una revisione da parte di Dan Gregor e Doug Mang.



Colin Firth ha recitato negli ultimi mesi nelle pellicole Il Giardino Segreto e 1917. Inoltre, nel 2018, ha preso parte alle riprese del film Il Ritorno di Mary Poppins.