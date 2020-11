Speed: il regista Jan de Bont parla di un possibile terzo film

News





06/11/2020 |

La bellezza di ventisei anni fa uscì nelle sale un thriller movie ad alta tensione con protagonisti due giovanissimi Keanu Reeves, Sandra Bullock e Dennis Hooper. Stiamo parlando di Speed che ottenne un discreto successo al botteghino con un incasso pari a 350 milioni di dollari. Regista del film fu Jan de Bont che, all’epoca, esordiva ufficialmente dietro la macchina da presa. Lo stesso de Bont, tre anni dopo, decise di realizzare anche il sequel, Speed 2 – Senza Limiti, sempre con Sandra Bullock ma senza Keanu Reeves, sostituito da Jason Patric.



Da quell’anno del franchise non se ne è più occupato nessuno, almeno fino ad oggi, perché lo storico regista, intervistato da Collider, ha detto la sua su un possibile progetto: “Un nuovo Speed? Dipende dalla storia, anche se generalmente non sono un fan dei sequel. Poi bisogna parlare con il cast originale, perché se non dovessero tornare quegli attori allora saremmo costretti a pensare ad un nuovo film. Nell’opera originale una delle caratteristiche principali del personaggio di Reeves era questa sua insolita trasformazione in eroe della storia. Una sensazione che, in caso di nuova pellicola, andrebbe ritrovata”.



Il primo Speed raccontava di un giovane ufficiale della polizia, Jack Traven, che dovrà evitare l’esplosione di una bomba presente a bordo di un bus: per farlo non dovrà mai scendere sotto gli ottanta chilometri orari.