Yahya Abdul-Mateen II parla di Matrix 4

News





06/11/2020 |

In molti si chiedono cosa ci dobbiamo aspettare dal tanto atteso quarto capitolo di Matrix, attualmente in lavorazione ed ancora senza una trama ufficiale rilasciata. Una risposta alla domanda l’ha fornita uno degli attori che ritroveremo nel cast: Yahya Abdul-Mateen II. Nel corso di un’intervista rilasciata ad Entertainment Weekly, l’attore ha fatto il punto della situazione: “Quello che stiamo realizzando è veramente un qualcosa di interessante e molte persone sono sicuro che saranno felici di questo lavoro. Stiamo costruendo una sorta di comunità e questa cosa ci mantiene forti ed uniti”. L’attore ha parlato anche della pandemia in corso: “Lavoriamo come fanno tutti gli altri, cerchiamo di restare in sicurezza rispettando le regole”.



Il nuovo film sarà diretto da Lana Wachowski. Nell'episodio chiamato a riportare in vita il franchise troveremo ancora una volta Keanu Reeves, Carrie-Anne Moss e Jada Pinkett-Smith oltre alle new entry Jonathan Groff, Neil Patrick Harris, Yahya Abdul-Mateen II, Jessica Henwick e Toby Onwumere.



La Wachowski ha scritto la sceneggiatura con Aleksander Hemon e David Mitchell.



L'uscita è prevista per aprile 2022.