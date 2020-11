Animali Fantastici e Dove Trovarli 3: la Warner Bros. sposta luscita al 2022

News





08/11/2020 |

Anche il terzo capitolo di Animali Fantastici e Dove Trovarli ha subìto un importante cambiamento riguardante la sua uscita. La pellicola, spin-off del famoso franchise di successo di Harry Potter, non debutterà più a novembre 2021 ma nell’estate del 2022. La data esatta, però, non è stata ancora annunciata.

Il film è attualmente in produzione e negli ultimi giorni la Warner ha deciso di rimuovere dal cast Johnny Depp, attore scelto per interpretare nuovamente Grindelwald. Il tutto è accaduto dopo che lo stesso Depp ha perso la causa per diffamazione contro il Sun che nel 2018 aveva pubblicato un articolo che raccontava delle violenze subite da Amber Heard, ex moglie della star. La Warner, dunque, nelle prossime settimane potrebbe annunciare il nome del nuovo attore che vestirà i panni di Grindelwald.

La regia della pellicola sarà sempre di David Yates mentre nella parte di Newt Scamander ritroveremo Eddie Redmayne.