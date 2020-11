Spider-Man 3: Tom Holland pubblica la sua prima foto sul set

News

08/11/2020 |

Tramite il proprio account Instagram,ha pubblicato una foto che lo vede protagonista sul set di. Nell’immagine possiamo vedere l’attore con il costume dell’Uomo Ragno e con la mascherina obbligatoria nel rispetto di tutti i protocolli di sicurezza anti Covid-19. Questo il post della star: “Wear a mask… I’m wearing two…”.Il terzo film del franchise di Spider-Man uscirà nelle sale, salvo ulteriori cambiamenti dell’ultim’ora, il 17 dicembre 2021.La regia è affidata a Jon Watts mentre il cast comprende anche. Per quest'ultimo attore si tratta di un ritorno importante. Foxx era stato uno dei villain comparsi all'interno del franchise di The Amazing Spider-Man, dove ha vestito i panni di Electro. Ed anche in questa nuova saga sarà chiamato a calarsi nella parte di questo particolare personaggio.