Jurassic World: Dominion: terminate le riprese del film

08/11/2020 |

Sono ufficialmente terminate le riprese di Jurassic World: Dominion. Ad annunciarlo è stato il regista Colin Trevorrow tramite un post pubblicato sul suo account Twitter. Il regista ha anche rilasciato una foto in bianco e nero nella quale lo vediamo in compagnia di Sam Neill, DeWanda Wise e Mamoudou Athie. Terminano così le riprese di una delle pellicole che più volte è stata costretta a fermarsi a causa della pandemia Covid-19 e di una serie di positività riscontrate all'interno della



All'interno del nuovo film vedremo tornare nei panni dei protagonisti Chris Pratt e Bryce Dallas Howard, affiancati da Mamoudou Athie, DeWanda Wise e Dichen Lachman. Inoltre faranno capolino anche gli storici protagonisti della trilogia di Jurassic Park: Laura Dern, Sam Neill e Jeff Goldblum.



Jurassic World: Dominion è diretto da Trevorrow che ha curato anche la sceneggiatura insieme a Emily Carmichael.



L'uscita nei cinema è prevista non più per giugno 2021 ma per giugno 2022. La trama non è stata ancora rilasciata dalla produzione.