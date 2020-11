Twister: Jan de Bont parla del reboot

News





08/11/2020 |

Lo scorso giugno è stato annunciato che presto entrerà in lavorazione il reboot di Twister, il film del 1996 diretto da Jan de Bont. Protagonisti dell'opera furono Helen Hunt e Bill Paxton nei panni di Jo e Bill Harding, due esperti meteorologi e cacciatori di tempeste, che si ritroveranno a "cacciare" un devastante tornado F5.

Del progetto in questione ancora non sono stati comunicati i particolari. A commentare però la nascita di questa nuova idea cinematografica è stato de Bont, il papà del primo film: “Sono stato informato di questo e per me sarebbe errato rifare il film solo per girare un qualcosa di più grosso rispetto al film originale. Non ci si può limitare soltanto a realizzare scene di distruzione, questo per evitare di essere sopraffatti dagli effetti speciali”.



Nato da una sceneggiatura scritta da Michael Crichton e Anne Marie-Martin, il vecchio Twister è stato apprezzato dal pubblico arrivando ad incassare in tutto il mondo la bellezza di 494 milioni di dollari. Tra i produttori esecutivi del film originale spiccava anche il nome di Steven Spielberg.



Il nuovo film vedrà dietro la macchina da presa Joseph Kosinski. Quest'ultimo ha recentemente lavorato con Tom Cruise per Top Gun: Maverick.