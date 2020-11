Elegia Americana: rilasciato il primo poster internazionale

News





09/11/2020 |

E’ stato rilasciato il primo poster internazionale di Elegia Americana. La pellicola è diretta dal regista Ron Howard che ha lavorato con un cast di assoluto spessore, comprendente Amy Adams, Glenn Close, Haley Bennett e Gabriel Basso.



La storia racconta di un ex marine di nome J.D. Vance, ex studente di giurisprudenza a Yale, che torna nel sud dell’Ohio, dalla sua famiglia, per un problema improvviso. Nella sua città natale proverà a riallacciare il rapporto con i suoi familiari, in particolare con la madre Bev, in quello che sarà in pratica un viaggio personale che lo porterà a rivedere i suoi sentimenti nei confronti dei propri cari. La pellicola si basa sul libro di memorie di J.D. Vance. La sceneggiatura è stata scritta da Vanessa Taylor.



Elegia Americana sarà rilasciato su Netflix dal 24 novembre.