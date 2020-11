Dreamland: ecco il poster ufficiale

News





09/11/2020 |

Margot Robbie e Finn Cole sono i protagonisti di Dreamland, la pellicola diretta da Miles Joris-Peyrafitte, e sono anche al centro della nuova locandina rilasciata online. Il film uscirà in anteprima, e sarà proiettato solo in alcune sale americane, a partire dal prossimo 13 novembre.



Il cast di Dreamland comprende anche Travis Fimmel, Kerry Condon e Lola Kirke.



La Robbie sarà anche la produttrice assieme a Tom Ackerley e Josey McNamara della Lucky Chap Entertainment e a Brian Kavanaugh-Jones e Rian Cahill della Automatik.



Brad Feinstein produrrà e finanzierà Dreamland.



La pellicola racconterà di un quindicenne che, per salvare i propri genitori dalla bancarotta, deciderà di mettersi alla ricerca di una rapinatrice di banche con lo scopo di ottenere la ricompensa prevista nel caso di arresto della stessa. E dopo aver battuto sul tempo la polizia locale e l’FBI dovrà fare i conti con alcuni misteri pericolosi.