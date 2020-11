Across the River and Into the Trees: Josh Hutcherson reciterà nel film

News





09/11/2020 |

Josh Hutcherson e Sabrina Impacciatore si sono uniti al cast di Across the River and Into the Trees, adattamento cinematografico dell’opera scritta da Ernest Hemingway (conosciuta in italliano con il titolo Di là dal fiume e tra gli alberi).



Le riprese avranno luogo in Italia con la produzione affidata alla Tribune Pictures e alla The Exchange. All’interno della pellicola reciteranno anche Liev Schreiber, Matilda De Angelis, Laura Morante e Giancarlo Giannini.



I produttori di Across the River and Into the Trees sono Robert MacLeon della Tribune, John Smallcombe e Ken Gord. La regia è stata affidata a Paula Ortiz mentre della sceneggiatura se ne sta occupando Peter Flannery.



Sinossi del romanzo:

Un colonnello americano cinquantenne reduce di due guerre mondiali è follemente innamorato di una giovanissima nobildonna veneziana. Un'antica ferita di guerra, occorsagli trent'anni prima nella campagna veneta di Fossalta, si è riacutizzata e mina la sua salute. Tra l'Hotel Gritti e l'Harry's Bar, tra la laguna e i palazzi della buona società, il protagonista va incontro alla più difficile delle esperienze umane, la morte. Con i suoi disperati modi di dire, di fare, di bere, di distruggersi con dolcezza, l'ufficiale rappresenta l'ennesima maschera dello stesso Hemingway che, giunto alla maturità, inizia a sentire tutto il peso della propria vita.