Ambulancen: Michael Bay in trattative per dirigere il remake

09/11/2020 |

Michael Bay, il papà della saga Transformers, potrebbe aver trovato un altro lungometraggio da dirigere. Il regista, infatti, è entrato ufficialmente in trattative per realizzare Ambulancen, il remake della pellicola diretta nel 2005 da Laurits Munch-Petersen. Il progetto è già avviato con le riprese che dovrebbero iniziare a gennaio 2021 a Los Angeles.



La storia racconta di due fratelli, uno dei due reduce dall’Afghanistan, che decideranno di rapinare una banca. La stessa rapina, però, non andrà a buon fine e, nel tentativo di salvare le loro vite, i due rapinatori decideranno di rubare un’ambulanza portando a bordo diversi ostaggi.



Chris Fedak si occuperà di scriverà la nuova sceneggiatura mentre la produzione è affidata alla Project X.



Bay nel 2017 ha diretto Transformers - L'Ultimo Cavaliere mentre nel 2019 ha portato nelle sale 6 Underground.