The Salamander Lives Twice: Vera Farmiga e Adrien Brody saranno i protagonisti

News





10/11/2020 |

Vera Farmiga e Adrien Brody saranno i protagonisti del thriller movie The Salamander Lives Twice. Il progetto partirà ufficialmente la prossima primavera. Brody interpreterà un uomo che ha perso la memoria e che si ritroverà, con una valigetta impenetrabile, sulla costa di un’isola remota. Qui verrà trovato da una donna (Farmiga) e da sua figlia, ultimi membri rimasti in vita di una dinastia di famiglia un tempo prospera. Altri dettagli non sono stati forniti.



Ant Timpson sarà il regista del film, la cui sceneggiatura è stata scritta da Toby Harvard. La produzione è affidata ad Emma Slade della Firefly Films e da Katie Holly della Blinder Films mentre i produttori esecutivi sono Timpson e la XYZ Films.



Bordy ha completato recentemente le riprese di Clean e di The French Dispatch of the Liberty, Kansas Evening Sun. La Farmiga, dopo aver recitato nel terzo capitolo di Annabelle, ha ripreso la parte di Lorraine Warren in The Conjuring – Per Ordine del Diavolo che uscirà nel 2021.