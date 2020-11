Animali Fantastici e Dove Trovarli 3: ecco la nuova data duscita

News





10/11/2020 |

Pochi giorni fa vi avevamo annunciato la volontà da parte della Warner Bros. Pictures di spostare al 2022 l'uscita nelle sale di Animali Fantastici e Dove Trovarli 3, il nuovo capitolo appartenente al franchise spin-off di Harry Potter. Ed ora è notizia che la pellicola arriverà ufficialmente nei cinema (salvo ulteriori ripensamenti) a partire dal 15 luglio 2022.



Niente più debutto anovembre 2021 per la pellicola, attualmente in produzione. Una notizia questa che arriva pochi giorni dopo quella del licenziamento di Johnny Depp, costretto a lasciare il ruolo di Grindewald. Il personaggio della saga, attualmente, non è stato ancora assegnato ad un altro attore.



La regia della pellicola sarà sempre di David Yates mentre nella parte di Newt Scamander ritroveremo Eddie Redmayne. All'interno dell'opera reciteranno anche Jude Law, Katherine Waterston, Alison Sudol, Ezra Miller, Dan Fogler e Jessica Williams.