Spostata al 2022 luscita del nuovo horror movie di Jordan Peele

10/11/2020

La Universal Pictures ha fissato per il 22 luglio 2022 l’uscita nelle sale del nuovo horror movie di Jordan Peele, ancora senza un titolo ufficiale. Lo studio non ha neanche annunciato i dettagli riguardanti la trama. Continua dunque la collaborazione tra il regista e la Universal dopo la realizzazione di Get Out nel 2017 e di Noi nel 2019.



Scappa – Get Out e Noi sono state le prime due opere da regista di Peele. Entrambi i film si sono ben comportati al botteghino: entrambi, infatti, hanno portato via poco più di 255 milioni di dollari a testa.



Peele si occuperà di curare anche la sceneggiatura del film, così come accaduto per i suoi due precedenti lavori.