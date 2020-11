Zeros and Ones: Ethan Hawke reciterà in questo war thriller

News





10/11/2020 |

Dopo averlo visto recentemente in Tesla, Ethan Hawke è pronto per recitare in un war thriller dal titolo Zeros and Ones. La regia sarà di Abel Ferrara, con le riprese che partiranno il prossimo mese in Italia.



Hawke interpreterà un soldato americano che vive in una Roma sotto assedio e che deve fare i conti con la distruzione della Città del Vaticano. Il personaggio di Hawke si imbarcherà così in un viaggio personale che lo porterà a difendersi contro un nemico sconosciuto che minaccia il mondo intero.

Diana Phillips della Rimsky Productions e Phillipp Kreuzer della Maze Pictures sono i produttori.



Oltre ad Hawke reciteranno nel film anche Christina Chiriac e Phil Neilson.