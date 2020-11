Jeff Nichols dirigerà il terzo film di A Quiet Place

News





10/11/2020 |

Il franchise di A Quiet Place si espanderà anche con il terzo film. Ed il progetto sta muovendo i primi passi con Jeff Nichols che è stato ingaggiato per scrivere e dirigere il film, basato da un’idea originale di John Krasinski. Il nuovo sequel uscirà nelle sale nel 2022, come annunciato dalla Paramount Pictures che non ha però svelato la trama ufficiale.

Nichols, che ha diretto l’ultimo film nel 2016, Loving – L’Amore deve nascere libero, erediterà così il timone da Krasinski che ha diretto le prime due opere.



Tra i produttori troviamo Krasinski, Allyson Seeger, Michael Bay, Andrew Form e Brad Fuller.



A Quiet Place – Un Posto Tranquillo è uscito nelle sale nel 2018 mentre A Quiet Place II arriverà nelle sale nel 2021.