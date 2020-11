Animali Fantastici e Dove Trovarli 3: Mads Mikkelsen in trattative per sostituire Johnny Depp

News





11/11/2020 |

La Warner Bros. Pictures potrebbe aver trovato il suo nuovo Grindelwald, dopo l’uscita di scena di Johnny Depp. Al posto dell’attore potrebbe fare capolino sul set di Animali Fantastici e Dove Trovarli 3 Mads Mikkelsen, artista che abbiamo visto recitare nella serie Hannibal e in Rogue One: A Star Wars Story. La star è entrata ufficialmente in trattative con la produzione.



Il film è attualmente in produzione nel Regno Unito e la Warner ha fatto sapere che non sarà un problema inserire un nuovo attore al posto di Depp, considerando che lo stesso attore ha girato solo una scena nella parte di Grindelwald prima di lasciare la pellicola.



Proprio ieri la Warner Bros. Pictures ha annunciato la nuova data di uscita del terzo capitolo della serie che non arriverà più nelle sale a novembre 2021 ma a luglio 2022.



La regia della pellicola sarà sempre di David Yates mentre nella parte di Newt Scamander ritroveremo Eddie Redmayne. All'interno dell'opera reciteranno anche Jude Law, Katherine Waterston, Alison Sudol, Ezra Miller, Dan Fogler e Jessica Williams.