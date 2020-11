Dwayne Johnson e Dany Garcia collaboreranno con la Universal per il reboot de Il Re Scorpione

News





11/11/2020 |

La Universal Pictures, Dwayne Johnson e Dany Garcia della Seven Bucks Productions lavoreranno insieme per portare nelle sale il reboot de Il Re Scorpione. Lo stesso Johnson ha rilasciato un comunicato in merito: “Il Re Scorpione è stato il mio primo ruolo in assoluto sul grande schermo e sono onorato ed entusiasta di reinventare e consegnare questa mitologia così cool ad un'intera nuova generazione”. Johnson ha aggiunto: “Non avrei avuto la carriera che ho avuto se non fosse stato per Il Re Scorpione e sono entusiasta di poter creare le stesse opportunità per altri attori che oggi lavorano sodo”.



La sceneggiatura della pellicola sarà scritta da Jonathan Herman che nel 2015 ha debuttato scrivendo la sceneggiatura di Straight Outta Compton. Non sono stati annunciati al momento i nomi del regista e degli attori principali.



Per Johnson si tratta di un ritorno all’interno del progetto considerando che nel 2002 recitò come protagonista nel film diretto da Chuck Russell interpretando il protagonista Mathayus. L’opera incassò in tutto il mondo 180 milioni di dollari.