Marry Me: modificata la data di uscita del film con Jennifer Lopez

News





11/11/2020 |

Novità in vista per la commedia Marry Me. La Universal Pictures, che aveva fissato per il 12 febbraio 2021 l'uscita nelle sale, ha deciso di modificare la data del debutto, spostandola al mese di maggio. La pellicola prende così il posto di Spirit Untamed, opera di animazione firmata Universal e Dreamworks.



Marry Me è diretto da Kat Coiro ed interpretato dai due protagonisti Jennifer Lopez ed Owen Wilson. La sceneggiatura è stata scritta da John Rogers e Tami Sagher.



Il film, basato sul libro di Bobby Crosby, racconterà la storia di una pop star (Lopez) pronta a sposare il suo fidanzato rockstar in quel del Madison Square Garden. Quando però scoprirà che il suo futuro marito l'ha tradita con la sua assistente deciderà, durante l'evento, di sposare per ripicca un uomo qualunque (Wilson) presente tra la folla.



La Lopez, Goldsmith-Thomas e Medina saranno i produttori con John Rogers.