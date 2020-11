The Burial: Jamie Foxx sarà protagonista e produttore del film

News





11/11/2020 |

Jamie Foxx produrrà e reciterà all’interno di The Burial, pellicola che sarà sviluppata per conto di Amazon Studios. Il film sarà basato sull’articolo si Jonathan Harr, apparso sul New Yorker nel 1999, e racconterà della controversia contrattuale intentata contro Ray Loewen, proprietario di un’agenzia di pompe funebri, da parte di Jeremiah O’Keefe, uomo d’affari del Mississippi, che ingaggiò per la causa l’avvocato Willie Gary.



La regia è stata affidata a Maggie Betts che lavorerà su una sceneggiatura scritta da Doug Wright. Le compagnie che produrranno il film saranno Amazon Studios, Bobby Shriver Inc. e la Double Nick Entertainment. I produttori saranno Bobby Shriver, Adam Richman e Janette Kahn.



The Burial è l’ennesimo progetto presente sulla lista di Jamie Foxx. L’attore reciterà infatti a Spawn e tornerà come Electro nel terzo capitolo di Spider-Man.