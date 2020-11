Ambulance: Michael Bay sarà il regista, Jake Gyllenhaal in trattative per recitare al suo interno

News





12/11/2020 |

Ora è ufficiale: sarà Michael Bay, il papà della saga Transformers, a dirigere Ambulance, il remake della pellicola diretta nel 2005 da Laurits Munch-Petersen. Il progetto è già avviato con le riprese che dovrebbero iniziare a gennaio 2021 a Los Angeles. Ma le novità riguardanti il progetto non sono finite qui. Parlando del cast, infatti, Jake Gyllenhaal è entrato ufficialmente in trattative per essere uno dei protagonisti



La storia racconta di due fratelli, uno dei due reduce dall’Afghanistan, che decideranno di rapinare una banca. La stessa rapina, però, non andrà a buon fine e, nel tentativo di salvare le loro vite, i due rapinatori decideranno di rubare un’ambulanza portando a bordo diversi ostaggi.



Chris Fedak si occuperà di scriverà la nuova sceneggiatura mentre la produzione è affidata alla Project X.



Bay nel 2017 ha diretto Transformers - L'Ultimo Cavaliere mentre nel 2019 ha portato nelle sale 6 Underground.