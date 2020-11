Guardiani della Galassia Vol. 3: James Gunn conferma la presenza di Dave Bautista

News





12/11/2020 |

C’è tanta curiosità intorno al terzo capitolo di Guardiani della Galassia, altra pellicola appartenente a questo franchise Marvel di assoluto successo. Il film è tanto atteso anche se è stato accompagnato da un’onda di polemiche che, diversi mesi fa, ha travolto la Marvel, pronta a sostituire il regista James Gunn. E tra i più polemici spiccava anche Dave Bautista, attore che ha interpretato Drax il Distruttore. La star ha più volte ribadito la sua vicinanza al regista che, dopo tante voci ed indiscrezioni, è stato alla fine confermato ufficialmente anche alla guida del nuovo cinecomic.



Ed ovviamente, parlando del cast, tra gli attori stra-confermati non poteva non esserci anche Dave Bautista. A mettere la firma sul ritorno dell’attore nella parte di Drax è stato lo stesso Gunn che, tramite Twitter, rispondendo ad un utente, ha spiegato: “Potrei mai realizzare il film senza Dave Bautista?”.



Una risposta che va a sottolineare in modo indiretto il grande rapporto che c’è tra i due, pronti quindi ad unire le forze per questa nuova entusiasmante avventura cinematografica.