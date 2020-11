Millie Bobby Brown reciterà nel film Damsel

News





12/11/2020 |

Fresca del successo ottenuto con Enola Holmes, Millie Bobby Brown è pronta per un nuovo progetto cinematografico. E l’attrice lavorerà ancora una volta con Netflix per la pellicola Damsel. La Brown sarà produttrice e protagonista all’interno di questo fantasy movie.



Il progetto è stato già avviato con la regia affidata a Juan Carlos Fresnadillo che lavorerà su una sceneggiatura scritta da Dan Mazeau. Tra i produttori spiccano anche Joe Roth e Jeff Kirschenbaum.



Millie Bobby Brown in Damsel interpreterà una principessa di nome Elodie che dovrà combattere con tutte le sue forze per non essere sacrificata ad un drago.



La Bobby Brown, attrice classe 2004, è stata una delle star della serie Stranger Things ed ha recitato anche in Godzilla II – King of Monsters.