Monster Hunters: Paul W.S. Anderson e Milla Jovovich parlano del film

13/11/2020 |

Con Monster Hunter un altro famoso videogioco farà la sua comparsa nelle sale cinematografiche. A dirigere la pellicola è stato Paul W.S. Anderson, già papà di un altro franchise di successo, ripreso sempre da un videogames: Resident Evil.



Il film tanto atteso potrebbe essere soltanto il primo di una lunga serie, come specificato dallo stesso regista a Total Film: “Sto lavorando da undici anni a Monster Hunter. Ci sono centinaia di mostri nel videogioco e ho potuto utilizzarne solo cinque o sei nella pellicola. E’ un mondo grande e divertente e penso che abbiamo iniziato solo a grattare la sua superfice”.



Sempre all’interno della rivista britannica ha parlato anche Milla Jovovich, la protagonista: “Paul sta già scrivendo altro riguardante questo universo. In sintesi speriamo di poterne fare un altro. Speriamo che la gente apprezzi il film perché Paul amerebbe realizzare il sequel”.



Salvo cambiamenti, in Italia il film uscirà il 3 dicembre.



Sinossi di Monster Hunter:

Dietro il nostro mondo, ce ne è un altro: un mondo di mostri pericolosi e potenti che mettono in atto il loro dominio con ferocia mortale. Quando un’inaspettata tempesta di sabbia trasporta Lt. Artemis e la sua unita in un altro mondo, i soldati scopriranno che il nuovo ambiente, ostile e sconosciuto, è la patria di enormi e terrificanti mostri immuni alle armi. Nella loro disperata battaglia per la sopravvivenza, l’unità si imbatterà nel misterioso Hunter, le cui abilità uniche gli permettono di stare un passo avanti rispetto alle potenti creature. Mentre Artemis ed Hunter inizieranno a collaborare, lei scopre che lui fa parte di una squadra guidata dall’Ammiraglio. Di fronte ad un pericolo così grande, che minaccia di distruggere il loro mondo, i guerrieri coraggiosi decideranno di combinare le loro abilità esclusive per quella che sarà la resa dei conti.