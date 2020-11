Resident Evil: ecco una foto del set che richiama il secondo capitolo della serie di videogiochi

News





13/11/2020 |

Come sappiamo è in lavorazione il reboot di Resident Evil. Dopo la saga di Paul W.S. Anderson, il famoso franchise di videogiochi rivivrà dunque a livello cinematografico. E l’opera in questione dovrebbe essere più vicina ai vari videogames di quanto non lo siano state le pellicole precedenti.



E un assaggio lo ha dato l’account Twitter Biohazard Declassified che ha pubblicato una foto dal set. Come possiamo vedere l’immagine in questione mostra l’Emmy’s Dinner, il locale dove Claire si trova nell’apertura del gioco Resident Evil 2. Le riprese sono attualmente in corso in Ontario (Canada).



Il nuovo Resident Evil sarà diretto da Johannes Roberts che ha anche scritto la sceneggiatura.



Nei ruoli di Jill, Claire, Chris e Leon troviamo Hannah John-Kames, Kaya Scodelario, Robbie Amell e Avan Jogia mentre Neal McDonough, Tom Hopper e Donal Logue saranno William Birkin, Albert Wesker e il capo della Polizia Brian Irons.